Infortuni in casa Pro Patria, le condizioni di Bertoni, Parker e Galli

Mancano due partite alla fine del campionato di Serie C, poi inizieranno i playoff, con il primo turno in programma domenica 9 maggio.

La Pro Patria però sta facendo i conti con una lunga serie di infortuni che stanno limitando le scelte di mister Ivan Javorcic.

Con Ghioldi fuori da ottobre e Lombardoni operato giusto una settimana fa al tendine d’Achille, la gara di domenica sera a Gorgonzola contro la Giana Erminio ha rincarato la dose, con due infortuni nel corso della partita – Parker e Bertoni – e uno a poche ore dall’inizio del match, quello di Galli.

Dopo gli accertamenti clinici del caso, la società ha stilato il bollettino medico dei tre giocatori:

Luca Bertoni: Lussazione della scapola omerale della spalla destra. Sean Parker: Distorsione del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro e distorsione tibio-tarsica della caviglia sinistra con lesione del legamento peroneo-astragalico anteriore. Leonardo Galli: Recidiva di contusione al terzo medio della coscia destra con formazione di ematoma. I tempi di recupero dei tre calciatori verranno valutati in seguito.

Cercando di entrare più nel dettaglio, per Bertoni ci sarà da capire quale sarà l’evoluzione medica della lussazione, mentre per Parker sarà difficile rivederlo in campo nelle prossime settimane. Per Galli invece dipenderà molto dal tempo necessario perché l’ematoma venga riassorbito.