Insieme per Sesto: “Sulla Marna soliti annunci ma zero notizie su parcheggi e parco giochi”

“I cittadini meritano informazione e non propaganda”. Il gruppo d’opposizione Insieme per Sesto commenta le parole dell’ex sindaco e consigliere regionale Marco Colombo che ieri, domenica 18 aprile, ha dato l’annuncio dell’inizio dei lavori della Nuova Marna, previsti tra circa due mesi.

«I soliti annunci sulla Marna Futura ma zero notizie su parcheggio e parco giochi». Così Insieme per Sesto, che fin dalla presentazione del progetto ha sottolineato alcune criticità, come quella dei parcheggi – portata anche in consiglio comunale dopo una petizione da oltre duecento firme – del futuro del parco giochi sulle rive del Ticino.

«A breve il grande cantiere della nuova Marna occuperà il parcheggio di piazzale Rovelli e il Parco giochi sul fiume. L’unico del centro. Le mamme si chiedono dove giocheranno i bambini del centro e i pendolari dove sarà un parcheggio alternativo. Nessuna risposta dopo mesi che viene chiesto – questa la critica del gruppo rappresentato in consiglio comunale da Giancarlo Rossi, Floriana Tollini e Roberto Caielli– “Stiamo valutando” è la sola cosa detta dal capogruppo di maggioranza, che non si risparmia il solito annuncio che fa da sette anni sulla prossima inaugurazione. Queste risposte vanno date e se non ci sono si abbia l’onestà di dirlo».