Integrare taurina: effetti e benefici sul corpo umano

Taurina, questa sconosciuta! Eppure, questa molecola di origine animale è tanto ricca di applicazioni quanto, allo stesso tempo, facile da trovare. In integratori, bevande energizzanti e alimenti di vario tipo (non ultimo il latte materno) è, infatti, possibile trovarne dosi più o meno alte.

Estratto per la prima volta nell”800 dalla bile di toro, questo aminoacido ha vari effetti benefici sull’organismo: ad esempio, la taurina garantisce una più efficace eliminazione del colesterolo e una più alta funzionalità dell’apparato cardiocircolatorio. Diversi disturbi – di tipo medico e non solo – possono essere contrastati grazie all’assunzione moderata di taurina nella dieta; occhio però a non esagerare, soprattutto senza la supervisione di un medico.

Quali sono gli effetti della taurina sull’organismo?

Se in passato era comune sognare di affrontare i giorni e la vita “da leoni”, adesso sembra arrivato il momento di viverli con la forza e la prestanza di un toro. Nello specifico, quali sono gli effetti della taurina sul corpo umano, tali da rendere questa molecola tanto interessante e versatile nelle sue applicazioni?

In primo luogo, la taurina agisce direttamente sugli acidi biliari prodotti dal fegato, migliorando dunque la loro capacità di assorbire le vitamine liposolubili, ridurre il colesterolo cattivo e accelerare il metabolismo; conseguentemente, l’assunzione di taurina aiuta a bruciare velocemente i grassi.

La riduzione del senso di affaticamento e un incremento della forza muscolare sono altri effetti da non sottovalutare, in particolare se accompagnati dalla capacità della taurina di contrastare epilessia, depressione e insonnia. In pratica, tutto contribuisce ad alzare il livello di energia con cui affrontare qualsiasi esperienza quotidiana più o meno stressante o spossante: il miglioramento delle condizioni fisiche e mentali passa, inoltre, anche per cuore e sistema cardiovascolare, senza contare il rafforzamento del sistema immunitario e – da non trascurare– di occhi e capelli.

Lo spettro di applicazioni della taurina si arricchisce costantemente grazie alle ultime ricerche in campo medico. Se, come accennato, sono state già riscontrate applicazioni in ambito cardiovascolare, alcuni studi testimoniano l’efficacia della somministrazione di questa molecola contro diabete, Morbo di Alzheimer e disturbi epatici di vario tipo (anche connessi all’alcolismo). Ben noto è anche l’utilizzo di integratori a base di taurina per stimolare il desiderio maschile: scopri i prodotti comodamente venduti online per testare l’efficacia della taurina in ogni situazione della giornata.

Taurina: dove trovarla e come assumerla

Pesce, carne, uova e latte (per il neonato, lo stesso latte materno è fonte di questa sostanza) contengono già percentuali varie di taurina. Si tratta di un aminoacido piuttosto comune, ma non negli alimenti di origine vegetale (eccezion fatta per i fichi d’india). Una dieta sana ed equilibrata basterebbe, dunque, a garantire la giusta presenza di questa molecola nel metabolismo giornaliero.

Consultato preventivamente il medico, così da ridurre il rischio di incorrere in controindicazioni derivanti dalla sua assunzione, sarà tuttavia possibile integrare nella propria dieta dosi aggiuntive di taurina, anche se in quantità contenute: queste vanno dai due agli otto grammi al giorno, spesso distribuiti in tre assunzioni giornaliere. Comunemente, questo aminoacido si trova infatti in integratori (da assumere per via orale) e bevande energetiche, unitamente ad altre sostanze; tra queste ultime, spesso si trovano calcio e magnesio, ma talvolta anche caffeina, creatina e vari stimolanti, o antiossidanti.

I suoi effetti sul corpo e sulla mente, sulla sensazione di affaticamento e sul sistema cardiovascolare, rendono questa molecola una delle preferite degli sportivi (a livello amatoriale, dilettante, ma soprattutto agonistico); spesso è accompagnata da sali minerali e vitamine di altro tipo, per migliorare il livello di una prestazione o integrare e favorire il proprio metabolismo. Neanche quest’ultimo dato, tuttavia, deve far dimenticare la necessità di assumere qualsiasi integratore o prodotto a base di taurina solo dietro controllo medico.