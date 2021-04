La bandiera della Croce Rossa esposta per una settimana a Villa Recalcati

Per una settimana, da lunedì 3 a domenica 9 maggio, la bandiera della Croce Rossa Italiana sarà esposta a Villa Recalcati, sede della Provincia e della Prefettura di Varese.

La bandiera è stata consegna ieri al presidente della Provincia Emanuele Antonelli e al prefetto Dario Caputo da parte del Comitato di Varese, Gazzada e Tradate della Croce Rossa Italiana.

Il vessillo sarà esposto sulla facciata di Villa Recalcati, in occasione della Giornata mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa che si celebrerà sabato 8 maggio.

«Abbiamo aderito alla richiesta di promuovere la Giornata con l’esposizione della bandiera per ringraziare la Croce Rossa per il lavoro che svolge ogni giorno sul territorio, in particolare in questo periodo di emergenza – ha detto il presidente Antonelli – Un modo per condividere la riflessione sulla sua presenza costante, coraggiosa e instancabile in tutti i contesti di bisogno, di sofferenza e necessità di soccorso».