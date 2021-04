La bandiera della Croce Rossa esposta sul palazzo comunale di Casciago

La bandiera della Croce Rossa sarà esposta sul palazzo comunale di Casciago.

L’iniziativa sarà realizzata dal 3 a 10 maggio, in occasione della settimana della Croce Rossa. L’8 maggio è per tradizione, in tutto il mondo, la giornata nella quale si festeggia il lavoro di soccorso che svolgono quotidianamente milioni di volontari della Croce Rossa, nel giorno della nascita del fondatore Henry Dunant.

La bandiera è stata consegnata al sindaco Mirko Reto da una delegata della sezione varesina e verrà esposta in segno di solidarietà e vicinanza dell’amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza all’associazione.