La biblioteca di Bisuschio regala a tutti i bambini il kit per la festa della mamma

Anche in occasione della festa della mamma le instancabili bibliotecarie di Bisuschio hanno in serbo una sorpresa per tutti i bambini.

Entro il 3 maggio si può infatti prenotare un simpatico kit per la festa della mamma che potrà essere ritirato gratuitamente in biblioteca (su appuntamento) martedì 4 maggio dalle 13 alle 16, e giovedì 6 e venerdì 7 maggio dalle 15.,0 alle 18,30.

Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 0332 1432721 oppure scrivere una mail a biblioteca.bisuschio@libero.it