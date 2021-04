La cultura a Busto Arsizio riparte da un ciclo di incontri dedicati a Marisa Ferrario Denna

A parte Alda Merini, che la sua dannazione l’ha vissuta da viva, le altre hanno sofferto tutte quella della memoria ma l’assessore alla Cultura Manuela Maffioli, insieme al Tavolo Letteratura, ha voluto renderle il giusto omaggio con una serie di incontri in biblioteca.

Sono le poetesse al centro del ciclo di incontri “Donna, mistero senza fine bello” a partire dalla bustocca Marisa Ferrario Denna, ma abbastanza celebrata, Antonia Pozzi, Maria Luisa Spaziani e, appunto, Alda Merini. La rassegna avrebbe dovuto tenersi un anno e mezzo fa ma solo ora le regole anti-contagio lo permettono.

Con il passaggio della Lombardia in zona gialla, ritornano gli incontri culturali “in presenza”: dal 5 all’ 8 maggio la Sala Monaco della Biblioteca Comunale “G. B. Roggia” ospiterà la rassegna “Donna, mistero senza fine bello”, un omaggio a figure di spicco della poesia femminile del ‘900.

L’organizzazione è a cura dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con Nomos Edizioni e il Tavolo Letteratura a cui siedono le librerie (Bustolibri, Ubik, Libraccio, Il Dondolibro, I libri e i giorni, Fumettolandia), le case editrici cittadine (Nomos Edizioni, XY Editore.it, Albaccara editrice, De Piante editrice, Casa Editrice Il Falò) e le associazioni Caffè Letterario e Amici della Biblioteca Capitolare

La rassegna è dedicata a Marisa Ferrario Denna, apprezzata insegnante, scrittrice e poetessa bustocca, premio internazionale “E. Montale” per l’inedito, scomparsa nel 2016. Denna fu per lunghi anni curatrice della collana di poesia della Nomos Edizioni.

«Marisa Ferrario Denna è stata una grande poetessa, a cui la sorte ha fatto il torto di una fama non all’altezza del suo pensiero e della sua scrittura – spiega la vicesindaco e assessore a Identità e Cultura Manuela Maffioli -, per questo, come assessore alla Cultura della sua città, a cui ha tanto dato e a cui era legatissima, ritengo doveroso dedicarle un omaggio, nella forma artistica che le apparteneva e in cui ha eccelso».

«Una piccola galleria di grandi potesse del Novecento, a cui Marisa Ferrario Denna ha dato voce in città e a cui si affianca a pieno titolo, è un omaggio a lei, ma anche a tutte le artiste donne, più o meno note, per le più diverse ragioni – prosegue Maffioli -. A questo contributo immateriale si affianca però anche un’azione concreta da parte dell’Amministrazione, che accoglie con gratitudine la donazione del professor Pecchini dei volumi e delle riviste di poesia appartenuti a Marisa, per la quale, nella nostra Biblioteca civica, verrà costituito un fondo dedicato».

La rassegna prenderà il via proprio con un tributo a Marisa Ferrario Denna, a cura di Silvio Raffo, dal titolo ‘La vita in un quadro’, in programma mercoledì 5 maggio.

Giovedì 6 maggio, Elide Casati, docente dell’ITE Tosi, accompagnerà il pubblico ad esplorare l’universo di Alda Merini. E lo farà in maniera inconsueta, attraverso immagini, canti e letture con la preziosa collaborazione di alcune studentesse del suo istituto. Il titolo dell’incontro è ‘“La mia poesia è alacre come il fuoco”. Alda Merini tra vita e versi’.

Venerdì 7 maggio, ore 18.30, riprenderà la parola il prof. Silvio Raffo con un incontro dedicato a Maria Luisa Spaziani, dal titolo ‘La divina differenza’.

A conclusione della rassegna, sabato 8 maggio sempre alle 18.30, la compagnia CamparIPadoaN omaggerà Antonia Pozzi con il reading Straniera nel mondo, interpretato da Natascha Padoan con la regia di Giulio Campari. I quattro incontri si svolgeranno in sala Monaco alle 18,30 su prenotazione, tramite piattaforma Eventbrite ma saranno anche trasmessi in diretta streaming sulla web tv del Comune e sul canale You Tube della Biblioteca.

Questi i link per le prenotazioni

5 Maggio ore 18.30 – Marisa Ferrario Denna

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-silvio-raffo-presenta-marisa-ferrario-denna-la-vita-in-un-quadro-152307081581

6 Maggio ore 18.30 – Alda Merini

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-elide-casati-presenta-alda-merini-la-mia-poesia-e-alacre-come-il-fuoco-152308656291

7 Maggio ore 18.30 – Maria Luisa Spaziani

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-silvio-raffo-presenta-maria-luisa-spaziani-la-divina-differenza-152309017371

8 Maggio ore 18.30 – Antonia Pozzi

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-la-compagnia-camparipadoan-presenta-antonia-pozzi-straniera-nel-mondo-152309326295

Per informazioni: 0331 390383/380

biblioteca@comune.bustoarsizio.va.it