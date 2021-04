La faina di Varese ripresa dalla fototrappola notturna

La mia fototrappola piazzata in un boschetto tra Giubiano e Belforte continua a riprendere diversi animali, in questo caso una splendida Faina.

Quest’isola verde è in qualche modo collegata al corridoio ecologico dell’Olona sottolineando l’importanza di questi ambienti anche in piena città.

Visto che sta iniziando il progetto #selvaticittà dell’università con la collaborazione di VareseNews, inizio a dare il mio contributo. Nei prossimi giorni posteró altri video.