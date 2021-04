Per la festa della mamma la Lilt regala una visita per la diagnosi precoce del tumore

La Lega Italiana per la lotta contro i tumori – Associazione di Varese – sensibile, per vocazione, alla salute delle donne, nel mese di maggio in cui si celebra la “festa della mamma” offre alle donne che ne vorranno beneficiare un dono prezioso: una visita o un’indagine strumentale finalizzate alla diagnosi precoce della malattia oncologica.

Le donne madri, spesso lavoratrici, tra i numerosi impegni da assolvere rischiano di dedicare poco tempo, se non addirittura trascurare, la cura della propria salute.

Dallo scorso anno la pandemia che stiamo vivendo ha anche aggiunto purtroppo, per molte famiglie, un altro non trascurabile disagio: quello economico.

locandina Busto A

La LILT ha pertanto voluto organizzare una serie di visite e indagini strumentali gratuite che verranno effettuate nelle città di Busto Arsizio e Gorla Maggiore secondo il seguente calendario:

Busto Arsizio, Centro di Prevenzione Oncologica “Angelo Girola”, via Venegoni 15

• VISITE GINECOLOGICHE SABATO 8 MAGGIO 2021 DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 12.00

• VISITE DERMATOLOGICHE LUNEDI’ 10 MAGGIO 2021 DALLE ORE 10.30 ALLE ORE 12.30

• PAP TEST VENERDI’ 21 MAGGIO 2021 DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.00

• VISITE SENOLOGICHE SABATO 22 MAGGIO 2021 DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 11.00

locandina Gorla Maggiore

Gorla Maggiore, Palazzo dell’Assunta, Piazza dei Martiri della Libertà, 19

• VISITE SENOLOGICHE CON EVENTUALE ECOGRAFIA SABATO 8 MAGGIO 2021 DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 12.00

• PAP TEST SABATO 15 MAGGIO 2021 DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.00

L’iniziativa è patrocinata dalla ASST Valle Olona e dalle amministrazioni comunali di Busto Arsizio e Gorla Maggiore.

Le visite/indagini strumentali sono gratuite, è obbligatoria la prenotazione da effettuare chiamando il numero 380 8644677 (LILT) dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.