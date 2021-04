La lettera di Sergio Barzetti al Covid: “E’ un anno e mezzo che giri a far danni, pensavo di non incontrarti mai”

Sergio Barzetti ha il covid, e ha deciso di scrivere una lettera al virus.

Il popolare chef televisivo, che vive a Malnate e ora ha una sua attività nel comune, ha contratto il Covid. E ha deciso di scrivere, su instagram, una lettera aperta al coronavirus e a tutti coloro che seguono il suo profilo.

Ti ho sempre visto come una cosa estranea sempre molto distante.

È un anno e mezzo che giri in giro a far danni ma io oramai avevo raggiunto la certezza che non ti avrei mai incontrato di persona che non ti avrei mai respirato.. che non ti avrei mai stretto la mano.. che con te non avrei mai dormito né mangiato né letto né pensato né soprattutto litigato…e invece eccoci qua tu dentro di me ed io dentro quattro mura. Ora però dopo qualche giorno che incasso e basta inizio ad avere la lucidità per poter parlare e nuovamente ragionare, vorrei quindi assicurarti che da me te ne andrai presto, deluso e sconfitto.

E per tutti voi la fuori un consiglio con il cuore…

Mi raccomando siate prudenti perché non è certo un bel soggetto, non abbassate la guardia, fate finta di niente.. come se non ci fosse ma non perdetelo mai di vista non sottovalutatelo.

A presto

Sergio