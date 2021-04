La Lombardia diventa gialla, un inseguimento e lo scroccone nel podcast di venerdì 23 aprile

Le principali notizie di venerdì 23 aprile

La Lombardia si presenta alla verifica settimanale dei dati ancora con un’alta incidenza per l’’impatto sulle strutture sanitarie. Il livello di ospedalizzazioni è in costante calo ma è ancora significativo con più di 4mila ricoveri nei reparti covid e oltre 650 pazienti nelle terapie intensive della regione. L’indice dei contagi però colloca la regione nella fascia gialla

Giovedì notte, una pattuglia del Commissariato di Busto Arsizio che perlustrava l’area al confine tra Olgiate Olona e Marnate, ha effettuato un rocambolesco inseguimento all’interno del bosco del Rugareto. Gli agenti hanno intercettato una vettura che procedeva a forte velocità in direzione del centro di Marnate. I tre occupanti hanno raggiunto il confine del bosco del Rugareto. Qui hanno aperto la portiera e si sono gettati dalla vettura ancora in corsa entrando nel bosco e facendo perdere le tracce. La vettura è risultata intestata a un proprietario a cui nome sono registrate ben 244 automobili.

Uno “scroccone seriale”, capace di passare da un alloggio a un altro, senza mai pagare. L’uomo ha truffato molte case d’accoglienza religiosa, nella zona di Roma e dintorni, lasciando decine di giorni di alloggio non pagati. La segnalazione è partita da Varese, da Fabio Rocchi, dell’Associazione Ospitalità Religiosa, che mette in rete case religiose e foresterie di tutta Italia.

Serve un ultimo sforzo alla Openjobmetis per poter festeggiare la salvezza. Domenica 25 aprile alle 20,30 la squadra di Bulleri ospiterà l’Allianz Trieste nel penultimo turno di Serie A e in caso di vittoria otterrà la matematica permanenza nel massimo campionato senza dover attendere i risultati delle altre squadre coinvolte. Sarà una partita ricca di ex: a Varese ci sono infatti gli ex triestini Ruzzier e Strautins mentre tra i giuliani spiccano Daniele Cavaliero, già capitano della Openjobmetis e il general manager Mario Ghiacci. Il match sarà raccontato in diretta su VareseNews con il consueto liveblog.

Intanto si fa sempre più complicata la situazione di Brindisi, ultima avversaria di Varese in regular season. La Happy Casa è al centro di un focolaio di Covid e il bollettino medico dei salentini è in peggioramento. Per questo Legabasket ha spostato l’ultima giornata a lunedì 10 maggio.

Il fine settimana del calcio si concentra alle ore 15.00 di domenica. Ultima della stagione regolare di Serie C allo “Speroni” per la Pro Patria. A Busto Arsizio arriverà il Livorno in cerca di punti per evitare l’ultimo posto. Per i tigrotti mancherà poi una sola giornata di campionato, ad Alessandria, prima dell’inizio dei playoff. La Serie D invece è stata messa in pausa per far disputare i recuperi. Uno di questi lo giocherà il Varese, che al “Franco Ossola” avrà una cruciale sfida salvezza contro il Casale. Potrete seguire le partite in diretta, azione per azione, con il nostro liveblog.

Cortisonici ragazzi 2021: i film selezionati e le date del festival

Si svolgerà on line tra l’8 e l’11 maggio l’edizione di Cortisonici Film Festival Ragazzi. Appuntamento imperdibile per studenti e giovani italiani da ben diciassette anni prevede Due le sezioni: una a tema libero e una dedicata al “fantastico”.

Gli aspiranti registi e videomakers hanno l’occasione di cimentarsi nel cinema attraverso il cortometraggio mentre l’ambizione degli organizzatori è quella di formare i giovani spettatori e registi del futuro. ventisei i film in concorso e uno fuori concorso.

Il Podcast lo trovate sulle piattaforme Spreaker, Spotify, Youtube