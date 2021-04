La misteriosa raccolta abiti usati. Il sindaco: “Non ne sappiamo niente”

Il paese e tutte le cassette della posta sono state letteralmente tappezzate da avvisi che preannunciano la raccolta di abiti usati prevista per mercoledì 28 aprile.

Peccato che da nessuna parte sia riportato il nome dall’associazione o del privato che la organizza e per quale scopo. «Solitamente le associazioni danno avviso in Comune per questo tipo di operazioni e vengono anche rilasciati gli appositi sacchetti che riportano il nome dell’associazione», spiega il sindaco di Cugliate Fabiasco Angelo Filippini, «mentre questa volta non ne sappiamo nulla. Il dubbio è che sia una raccolta organizzata da privati, che vanno poi a rivendere nei mercatini dell’usato, più che ad una operazione di beneficienza.»

Il rischio è che tanti cittadini di buon cuore mettano a disposizione i loro vecchi abiti pensando di farli avere ai più bisognosi, quando invece potrebbe essere un modo per lucrare sulla buona fede delle persone.

