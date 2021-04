La MV Agusta ingaggia Miquel Pons per il Gran Premio del Portogallo

Si fa sempre più complicato l’avvio di stagione del Forward Racing Team e della MV Agusta nel motomondiale 2021. A secco nelle prime due gare, concluse senza acuti in prova e lontano dalla zona punti, il team italo-svizzero ha dovuto anche scontare l’infortunio di Simone Corsi – il pilota romano è ora ai box per recuperare – e ora il forfait del suo sostituto, Tommaso Marcon.

Il giovane centauro di Cittadella, che ha gareggiato nel GP Doha in giorno di Pasqua e che fa parte del team in qualità di collaudatore, è risultato positivo al tampone per il Covid-19 e quindi dovrà saltare il prossimo appuntamento iridato, il GP del Portogallo in programma a Portimao domenica prossima, 18 aprile. Marcon sarà quindi sostituito da un altro pilota e la scelta per affiancare Lorenzo Baldassarri è ricaduta su Miquel Pons, 23enne spagnolo “prelevato” dal campionato MotoE dove gareggerà con la squadra di Lucio Cecchinello, il team LCR.

Non, evidentemente, un grande nome ma un giovane che per lo meno ha già esperienza sul tracciato di Portimao che quindi non ha bisogno di “acclimatarsi” sull’asfalto portoghese. Pons però sarà all’esordio nel mondiale visto che fino a ora ha gareggiato nelle serie spagnole e nel campionato Supersport, la “seconda serie” del mondo Superbike.

«Sono contento di poter dare questa opportunità a Pons e ringrazio Lucio Cecchinello, che si è dimostrato molto disponibile nel lasciarci libero il suo pilota per questa gara – spiega Giovanni Cuzari, il manager a capo di Forward Racing – Ce lo ha segnalato lui in quanto pilota che ha già corso sulla pista portoghese. Speriamo Miquel possa esprimersi al meglio sulla MV Agusta F2, nonostante sia la prima volta che sale in sella a una moto di questa categoria. Sono dispiaciuto per Tommaso, ma anche sollevato sapendo che sta bene e che non ha sviluppato sintomi legati al Covid-19».