La piazza dell’ospedale del Ponte a Varese diventa pedonale: la giunta approva le procedure per la ZTL

Presto piazza Biroldi – la piazza davanti all’ospedale dei bambini di Varese – diventerà pedonale, con una pavimentazione di pregio fatta per i pedoni che arriveranno all’ospedale del Ponte dalle stazioni dei treni e dei bus, o dal parcheggio multipiano del Ponte, ormai a un passo dall’apertura.

A dirlo, una recente delibera di giunta, che ha permesso di far partire le procedure per l’attivazione della ZTL nella zona di piazza Biroldi e via del Ponte. in vista dei lavori del piano stazioni, che trasformeranno profondamente la piazza e i dintorni.

«Via Del Ponte è un tragitto pedonalmente molto utilizzato dagli utenti dell’Ospedale che vi giungono dal vicino terminal dei trasporti pubblici locali urbano ed extraurbano nonché dalle Stazioni FS e FNM; il tratto terminale della via è tuttavia stretto, con fruibilità e sicurezza pedonali compromessi dalla sosta di veicoli, stante l’assenza attuale di marciapiedi o aree protette per i pedoni e, soprattutto, per le puerpere e i bambini» è la premessa da cui parte la delibera.

La riqualificazione urbanistica che sta per arrivare: «Consentirà la loro realizzazione, oltre alla posa di una pavimentazione lapidea di pregio nella parte alta della via, sino a ricomprendere Piazza Biroldi. Unitamente a ciò verrà realizzato un sistema di controllo con telecamere di videosorveglianza per scongiurare fenomeni di vandalismo, una nuova illuminazione e un nuovo arredo della piazza, così da raggiungere un reale miglioramento della sicurezza urbana del comparto».

Inoltre, «su via Del Ponte confluisce un accesso pedonale del nascente parcheggio multipiano, anch’esso a servizio del quartiere e dell’Ospedale; anche questo aspetto rimarca la necessità di porre il transito pedonale al centro dell’analisi della sicurezza viaria, con nuovi marciapiedi e l’eliminazione della sosta a raso sulla sede stradale».

Tutte queste opere: «Non possono che collocarsi in un’area regolamentata come Zona a Traffico Limitato della quasi totalità di piazza Biroldi e di via Del Ponte, nel tratto compreso fra l’intersezione con via Buonarroti e la piazza stessa»;

Per rendere più veloci le procedure è stata votata anche l’immediata eseguibilità del provvedimento. I varchi della ztl sono previsti in Via Del Ponte da via Buonarroti e in via Del Ponte da Piazza Biroldi.