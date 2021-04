La Polizia alza la guardia sulle truffe agli anziani: “Nell’ultima settimana 4 diversi episodi”

Non si fermano le truffe, anzi, il periodo storico ha forse intensificato il lavoro delle Forze dell’ordine. Solo nell’ultima settimana la Polizia di Stato di Varese è stata chiamata ad intervenire per 4 diversi episodi di truffe consumate ai danni di persone anziane e vulnerabili.

I malcapitati, sempre più spesso, vengono ingannati attraverso meschini stratagemmi con i quali i responsabili agganciano le vittime fingendo che un loro parente si trovi in pericolo di vita per infezione da Covid e che per salvarlo è necessario ricorrere a cure molto costose. Purtroppo la solitudine e la vulnerabilità degli anziani fa sì che queste persone senza scrupoli riescano nel loro intento criminale e portino via alle vittime beni e averi spesso frutto di sacrifici di una vita.

«Sensibilizzare gli anziani – scrive la Polizia di Stato – è di fondamentale importanza, ma lo sono altresì le segnalazioni fatte dai cittadini che possono essere di fondamentale importanza per il lavoro delle Forze dell’Ordine. La prima regola è questa: in caso di dubbio o se uno sconosciuto si mette in contatto con voi, vi ferma per strada o vi suona alla porta e chiede di entrare, bisogna chiamare il numero unico di emergenza 112. Gli operatori saranno sempre a disposizione per aiutare e dare consigli».

Un rapido vademecum per evitare le truffe:

Nessuno regala soldi o occasioni facili di guadagno quindi diffidate sempre di chi ve le propone.

Non bisogna far entrare sconosciuti in casa e comunque non lasciarli mai soli. Spesso mentre il primo complice distrae la vittima con qualche scusa un secondo la deruba

Per nessun motivo mostrare soldi o oro ad estranei, alla domanda se si possiede o si custodisce del denaro o valori in casa la risposta deve essere sempre negativa.

Attenzione alla richiesta di somme di denaro urgenti da parte di persone che si fingono amici di parenti, figli, nipoti o amici, i truffatori spesso si informano sulla vita privata per raggirarle

Ricordare che nessun ente effettua controlli di banconote a domicilio.

Si raccomanda infine di non dare confidenza a sconosciuti e di avvertire subito le forze dell’Ordine qualora vi sia insistenza nel cercare di entrare nelle rispettive abitazioni.

Non tenete mai in casa somme consistenti di denaro;

Non andare in giro da soli con abiti, gioielli o orologi vistosi; tenete il portafoglio addosso e non nella borsa.

Quando camminate per strada tenete la borsa dal lato opposto alla strada, in bicicletta non tenete la borsa nel portapacchi o in auto sui sedili posteriori.

Quando effettuate prelievi al bancomat verificate che nessuno si trovi nelle vicinanze e non tenete mai carte di credito e pin insieme.

Se vi sentite in pericolo entrate in un locale pubblico e chiamate le Forze di Polizia.

Ricordate di chiudere l’auto e di non lasciare a vista borse o cellulari.

«È poi di fondamentale rivolgersi sempre con fiducia alle Forze di Polizia per segnalare atteggiamenti sospetti e per denunciare situazioni di pericolo. Non esitare a chiamare il 112».