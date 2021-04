La presentazione della rivista Terra e Gente in diretta su Varesenews

Tutto pronto per la presentazione della nuova edizione di Terra e Gente, la rivista culturale delle storie di lago e di montagna che vide il suo primo numero nel 1993 edita dalla Comunità Montana Valli del Verbano. L’ora x dell’edizione numero 28 scatterà venerdì 23 aprile alle ore 21 in diretta Facebook su Varesenews (pagina Facebook e sito web).

Tradizionalmente la corposa rivista viene presentata ogni anno nel mese di dicembre, in prossimità delle festività natalizie. Quest’anno, causa pandemia, non è stato possibile organizzare l’evento in presenza per cui è stata programmata una presentazione on line che avrà luogo in collaborazione con Varesenews.

Saranno presenti la curatrice della rivista Serena Contini, il vicesindaco di Laveno Mombello Mario Iodice, il sindaco Luca Santagostino, il sindaco di Germigana Marco Fazio, e di Curiglia Nora Sahnane. Coordina il direttore di Varesenews Marco Giovannelli.

«In quest’anno così travagliato anche il lavoro di ricerca ha sicuramente dovuto affrontare ostacoli imprevisti, tra chiusure e limitazioni agli spostamenti – spiega Marco Fazio, assessore alla cultura Comunità montana Valli del Verbano -. Pertanto, bisogna essere ancora più grati agli autori degli interessanti articoli che vanno a comporre il ventottesimo numero di «Terra e gente». Un volume che, non casualmente, si apre con un contributo legato a un medico Varesotto, che mise la sua competenza al servizio della ricerca sulle malattie infettive, ma che anche restituì molte delle nozioni apprese al nostro territorio. Studio, coraggio, territorio. Ingredienti per una ricetta quanto mai attuale e necessaria».

Sarà poi possibile ascoltare la registrazione della serata e scaricare il testo in versione integrale sul sito della Comunità Montana delle Valli del Verbano.