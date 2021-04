La Pro loco di Cuasso al lavoro per rifare la scaletta di Borgnana

Non si possono ancora organizzare eventi e feste, e così i soci della Pro loco Cuasso si rimboccano le maniche e mettono mano ad un angolo caratteristico del paese.

Sabato la Pro Loco Cuasso, con l’aiuto dei propri volontari, inizierà i lavori per la sistemazione della scaletta di Borgnana: «La scala verrà demolita completamente – spiegano i responsabili della Pro loco – e verranno realizzati nuovi gradini con alzate in pietra di Luserna e pedate in porfido di Cuasso».