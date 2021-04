“La relazione generosa”: un incontro on line per scoprire la collaborazione con i mecenati

Fondazione Comunitaria del Varesotto e la Biblioteca Civica del Comune di Varese promuovono una nuova Virtual Talk sabato 17 aprile 2021 alle 17.

All’interno della rassegna “Incontri d’autore della Biblioteca” e in occasione della mostra “Nel salotto del collezionista. Arte e mecenatismo tra Otto e Novecento” verrà presentato il libro La relazione generosa. Guida alla collaborazione con filantropi e mecenati di Elisa Bortoluzzi Dubach e Chiara Tinonin (FrancoAngeli, 2020).

L’incontro, moderato dalla giornalista di VareseNews Alessandra Toni, vede la partecipazione di Elisa Bortoluzzi Dubach co-autrice del libro, docente universitario in Svizzera e Italia e consulente di filantropia; Chiara Tinonin co-autrice del libro e progettista culturale e Daniele Cassinelli, direttore dei Musei Civici di Varese.

La virtual talk vuole essere un’occasione di discussione e approfondimento sullo stato attuale e le prospettive future del mecenatismo, esplorando l’arte di collaborare con profitto con i filantropi da più angolazioni e alla luce dell’attuale contesto socio-economico. Tra i molti aspetti che verranno trattati nel corso della conversazione, rimarrà centrale l’approfondimento degli elementi che contraddistinguono una relazione di successo tra un mecenate e chi cerca una donazione filantropica per un progetto di utilità sociale. Verrà fornita anche una panoramica sul sistema del mecenatismo, con uno sguardo alle cifre del mercato italiano e quello internazionale.

“La relazione generosa. Guida alla collaborazione con filantropi e mecenati” è attualmente l’unico manuale completo sulla relazione filantropica in lingua italiana. Il libro si articola in nove capitoli e un’appendice dedicata alle nuove traiettorie di sviluppo del settore, con numerose check-list che perfezionano l’acquisizione dei contenuti, rendendo immediata per il lettore l’applicazione dei diversi criteri metodologici nella gestione operativa di una relazione con un mecenate.

«Un incontro importante per esplorare un tema da sempre vitale per il mondo della cultura – commenta il sindaco Davide Galimberti – Un manuale sul mecenatismo ma non solo: oggi la generosità e l’impegno di chi sostiene iniziative culturali hanno un valore tangibile per tutta la comunità, con l’opportunità di una maggiore diffusione delle attività culturali e un arricchimento che porta beneficio anche dal punto etico e sociale».

«I valori di mecenatismo e filantropia – spiega il presidente di Fondazione Comunitaria del Varesotto, Maurizio Ampollini – sono al centro dell’azione della Fondazione che oggi si pone sul territorio non solo come ente erogatore di risorse, spesso destinate proprio al settore della cultura, ma anche come soggetto che promuove attivamente la cultura del dono per il sostegno della comunità».

Per partecipare all’incontro è necessario prenotarsi a questo link.