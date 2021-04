La Sette Laghi apre il bando per due nuovi cantieri all’ospedale di Tradate

L’Asst Sette Laghi apre il bando per l’aggiudicazione dei lavori all’ospedale di Tradate.

Il nuovo cantiere porterà alla realizzazione del nuovo reparto di Endoscopia Digestiva e all’ampliamento della sala di attesa del Pronto Soccorso, per un valore complessivo degli interventi pari a 900mila euro.

Tre mesi per aggiudicare la gara, poi l’avvio dei lavori, la cui durata è stimata in meno di 300 giorni, collaudi compresi.

Per quanto riguarda l’Endoscopia digestiva, il servizio, attualmente collocato in un’area di circa 150 mq al secondo piano del Padiglione Monoblocco, sarà trasferito al quarto piano dello stesso edificio in un’ala completamente ristrutturata allo scopo di oltre 400mq.

Gli interventi edili comprendono pareti e finiture interne, la posa di nuovi pavimenti, nuovi serramenti, il rifacimento degli impianti elettrici e speciali e la realizzazione dell’impianto di climatizzazione.

Per quanto riguarda il Pronto Soccorso si procederà con l’ampliamento della sala d’attesa verso l’adiacente sala di radiodiagnostica, con un aumento della superficie dagli attuali 30 mq a 110 mq. Sono ricompresi anche l’ampliamento dei servizi igienici posti nella sala d’attesa e la realizzazione di un bagno disabili. Parallelamente, la sala radiologica sarà trasferita nell’area del Pronto Soccorso adiacente all’Ufficio Accettazione Ricoveri, dove troveranno allocazione anche lo studio del Coordinatore e la sala gessi.

Il finanziamento regionale pari a 900mila euro copre anche il rinnovamento della tecnologia in dotazione all’Urologia del Galmarini, comprensivo di laser per il trattamento della calcolosi e di due cistoscopi.