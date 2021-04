La Sette Laghi organizza un supporto ai propri dipendenti per il rientro al lavoro post Covid

“Negative is the new positive”: il rientro al lavoro dopo il covid-19 è il ciclo di incontri proposto dall’ASST Sette Laghi ai propri dipendenti colpiti dal Covid per riflettere insieme sulla loro esperienza ed affrontare più serenamente presente e futuro.

“In un certo senso, – spiega la Dottoressa Alessia D’Amato, psicologa del Lavoro in forze all’ASST Sette Laghi e Responsabile scientifico dell’evento – questo corso rappresenta il parallelo psicologico del tampone per lo screening che viene effettuato al rientro al lavoro per confermare la negativizzazione a seguito di uno o più tamponi positivi, per dare attenzione insieme al corpo anche alla psiche”.

Il corso, infatti, costituisce uno strumento di prevenzione all’insorgenza di disturbi psicologici importanti nel medio o nel lungo periodo e intercetta situazioni in cui le difficoltà psicologiche sono già presenti ma magari non riconosciute dalla persona o dall’organizzazione di lavoro. Inoltre comunica ai collaboratori la presenza dell’organizzazione.

“Il corso si fonda sulle risorse dello PsyCap, ovvero il capitale psicologico, e le sue applicazioni per la prevenzione, il trattamento ed il recupero dal coronavirus e dalle reazioni disfunzionali ad esso associate – continua D’Amato – Con il training si rafforzano le persone e di conseguenza i gruppi di lavoro e l’organizzazione, contribuendo a prevenire problemi di salute mentale causati dalla pandemia. Il fatto poi che le persone tendano a vedere l’organizzazione di lavoro come fonte di stress e dei suoi correlati, rende ancora più necessario questo intervento come fattore protettivo nei confronti del bagaglio che, consapevolmente o no, si portano dietro le persone che sono state in quarantena”.

“Un altro effetto positivo – tiene a sottolineare D’Amato – è l’accelerazione della preparazione al cambiamento. Infatti, mentre le aziende continuano a cambiare il loro assetto e le loro priorità per far fronte alla pandemia, abbiamo una sola certezza: come e dove lavoriamo è cambiato profondamente e questo comporterà ulteriori cambiamenti estremi che, se non ci attrezziamo in anticipo, aumenteranno i livelli di stress, ansia e depressione”.