La Spm di Brissago Valtravaglia presente all’International ski games e al Memorial Fosson

La Spm, azienda di Brissago Valtravaglia specializzata nella produzione di strutture di protezione per lo sci e l’automobilismo, dopo le numerose tappe di Coppa del Mondo, la presenza ai Mondiali di Cortina e le finali di Lenzerheide, conclude la stagione invernale con queste due importanti manifestazioni giovanili a squadre: gli International ski games e il Memorial Fosson. Le due manifestazioni in realtà erano previste per dicembre ma le organizzazioni hanno deciso di rimandarle per permetterne lo svolgimento in totale sicurezza.

INTERNATIONAL SKI GAMES

Gli International ski games si svolgeranno dal 9 all’11 aprile a Prato Nevoso in provincia di Cuneo. Durante i tre giorni di gare, i migliori atleti a livello nazionale nelle loro categorie (baby e cuccioli) e i loro sci club si daranno battaglia per conquistare la nona edizione di questa importante manifestazione sportiva.

MEMORIAL FOSSON

Altro appuntamento di rango per le giovani promesse dello sci è il Memorial Fosson che si si svolge a Pila (Aosta) dal 9 all’11 aprile. L’undicesima e inedita edizione della kermesse vedrà partecipare oltre 500 sci club delle categorie Ragazzi e Allievi.

