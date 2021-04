La storia del medico che riconosce pazienti positivi al supermercato è una bufala

L’avete sentita anche voi la storia del medico di base che al supermercato della vostra città riconosce improvvisamente un proprio paziente covid e fa lanciare una comunicazione con gli altoparlanti chiedendo al “positivo” di presentarsi alle casse perché è stato individuato ma con sorpresa si presentano sette clienti tutti positivi? Se l’avete sentita da qualcuno, ricevuta su Whatsapp, letta su un social network (e purtroppo in qualche caso anche su qualche giornale) si direbbe proprio che siete incappati in una bufala.

La storia rimbalza da qualche tempo tra le chat di Whatsapp: una volta l’episodio è accaduto in Toscana, un’altra ad Agrigento. Alcuni lettori l’hanno segnalata anche a Varesenews poiché hanno ricevuto una versione dei fatti che sarebbero avvenuti in supermercati della nostra provincia. Ebbene siamo di fronte ad una frottola. O meglio, ad una storia non verificata all’origine che ha cominciato a viaggiare come nel gioco del telefono senza fili come ricostruito dal sito antibufale Butac.it.