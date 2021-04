Lacrime e commozione ai funerali del Principe Filippo

Lacrime e commozione al funerale del Principe Filippo di Edimburgo che si è tenuto sabato 17 aprile, alle 16, ora italiana (le 15 ora locale) nella St. George Chapel. La cerimonia è iniziata dopo una processione guidata dalla banda delle Grenadier Guards e i Royal Marines, partita dal Castello di Windsor dove, fuori dal cancello, i londinesi hanno lasciato fiori, palloncini, disegni e altri piccoli omaggi.

Durante la cerimonia la Regina Elisabetta è apparsa molto affranta, così come il figlio Carlo. I principi William e Harry erano seduti uno davanti all’altro, presente Kate Middleton, oltre ad altri pochi appartenenti alla famiglia reale. Ai funerali erano presenti soltanto 30 invitati della famiglia reale, a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia di Covid. La cerimonia è stata seguita in tutto il mondo, in diretta tv.