Lago di Varese protagonista con il canottaggio. “Un’occasione per dare impulso alla ripresa dello sport”

Il lago di Varese protagonista assoluto del grande canottaggio europeo, con gli azzurri sul podio per tre ori, tre argenti e due bronzi. Con loro sugli spalti erano presenti i rappresentanti di tante realtà emblema dello sport varesino, che hanno accolto l’invito del comitato organizzatore ad assistere alle gare: dalla Pro Patria al Città di Varese, dalla Varesina Ginnastica e Scherma al Pgs Varese, dalla pallanuoto VON all’US Bosto, dalla società ciclistica Binda ai Varese Killer Bees, e all’organizzazione degli Special Olympics. present ance il professore D’Angelo, coordinatore del corso di laurea in Scienze Motorie all’Università dell’Insubria, oltre a diversi Comuni rivieraschi.

«Gli europei sono stati un evento importante per il mondo del canottaggio ma sono divenuti anche l’occasione per dare impulso alla ripresa di tutto lo sport – dichiara il sindaco Davide Galimberti – Lo sport si unisce e fa squadra per ripartire: un messaggio di rinascita a tutti i livelli».

Così mentre l’Italia si conferma nazione leader in campo europeo per il mondo del canottaggio, Varese rafforza la sua vocazione per lo sport a trecentosessanta gradi, con una macchina organizzativa che ha reso possibile la realizzazione di un grande evento, nel rispetto delle normative di sicurezza.

«Il canottaggio a Varese ha una lunga tradizione – dichiara l’Assessore allo sport Dino De Simone – in questo contesto gli europei, con la presenza di tanti rappresentanti del mondo sportivo varesino, testimoniano il forte desiderio di ripartire che coinvolge tutto il mondo dello sport».