L’albero dei bimbi del Villaggio Ignis a Travedona per festeggiare la Pasqua

Nonostante la pandemia abbia reso impossibile abbracci, giochi e feste, i bambini del “condominio U” del villaggio Ignis di Travedona Monate hanno trovato un modo per riscoprire un po’ di quello spirito gioioso e festeggiare la Pasqua in allegria e in sicurezza.

Galleria fotografica Un albero decorato dai bimbi del Villaggio Ignis a Travedona per festeggiare la Pasqua 4 di 14

Tutto è nato grazie a un’idea della maestra Marinella, che – visto il periodo difficile e grigio per tutti – ha pensato di creare un albero colorato e simbolico per la Pasqua alle porte.

Il primo passo è stato posizionare all’entrata del condominio un albero spoglio. Dopodiché, Marinella ha invitato tutti i bambini a realizzare delle decorazioni con l’aiuto dei genitori e dei nonni. Il risultato è un albero pieno di disegni, letterine e lavoretti frutto della fantasia dei piccoli inquilini. Una parentesi di buonumore per ogni persona che attraversa l’uscio del palazzo in questo periodo di festa così difficile.