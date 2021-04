“Land Art Lissago”, i bambini della scuola materna creano piccole opere naturali

Arte e natura si mescolano nel nuovo progetto ideato dalle maestre della scuola dell’infanzia di Lissago. Nel periodo che ha preceduto la chiusura delle scuole i bambini erano infatti stati accompagnati alla scoperta della Land Art, una forma d’arte contemporanea nata in USA e caratterizzata dall’intervento diretto dell’artista sulla natura, opere di carattere effimero e leggero.

Così, tra passeggiate nei boschi e osservazione nel giardino della scuola, i piccoli alunni dell’asilo del rione varesino hanno cominciato a creare le loro prime piccole opere, grazie agli spazi verdi intorno alla scuola trasformati in vere e proprie aule all’aperto dove i bambini hanno la possibilità di sperimentare in modo libero e spontaneo con gli elementi naturali: facce realizzate con la corteccia e le pigne, animali fatti con legnetti e foglie secche, figure astratte ispirate dalla creatività di ogni bambino. Un’idea nata per trasmettere il rispetto per l’ambiente e stimolare la capacità immaginifica.

La chiusura della scuola non ha fermato il progetto, anzi. È infatti nata una pagina su Instagram “landartlissago” con l’obiettivo di raccogliere le composizioni e diffondere questo progetto: grazie alla collaborazione con i genitori sono state molte le foto postate sul social network, con titoli fantasiosi ideati dagli stessi bambini: “Faccia strana”, “Ugo albero”, “Omino”, Animaletti nel bosco” e tante altre piccole opere d’arte, realizzate con quello che si può trovare nella natura, nelle passeggiate nei boschi o nelle campagne vicino a casa che chi vive nelle nostre zone si può permettere anche in questo periodo.

Ma non finisce qui. Non appena sarà possibile, complice la riapertura delle scuole e l’arrivo del bel tempo primaverile, bambini e maestre lasceranno dei segni che coloreranno le vie di Lissago, una contaminazione artistica che sicuramente divertirà i piccoli alunni e stupirà gli abitanti del rione, da sempre vicini alla centenaria struttura “Anna Maria e Giuseppe Baroni Baroffio Dall’Aglio”, nata il 10 settembre 1916.

Per saperne di più c’è la pagina Instagram landartlissago.

La scuola Dall’Aglio è in via S. Carlo 4 a Varese. Ci sono ancora posti disponibili per l’anno scolastico 2021/2022: per maggiori informazioni si può scrivere a scuola.infanzia.lissago@gmail.com oppure telefonare al numero 0332 310243.