Anziana nella casa invasa dal fumo a Castiglione Olona: la salvano i carabinieri

Pochi gesti, secchi e tempestivi, che hanno probabilmente salvato una vita: nella giornata di ieri, giovedì a Castiglione Olona una anziana è stata raggiunta nel suo appartamento invaso dal fumo di un incendio e portata all’esterno.

La pattuglia dei carabinieri di Castiglione Olona – compagnia di Saronno guidata dal capitano Fortunato Suriano – nel corso di un normale servizio di controllo del territorio lungo la Varesina, sono stati attirati dal fumo proveniente da un balcone.

I militari allora constatato il principio d’incendio e allarmati dai condomini che riferivano della presenza di un anziana signora all’interno, insieme a operatori della protezione civile e polizia locale sono entrati nell’appartamento sfondando una porta finestra del balcone del primo piano.

Perlustrata l’abitazione già invasa dal fumo, hanno rintracciato l’anziana che era in bagno e non si era accorta di nulla: è stata accompagnata all’esterno in sicurezza in attesa dell’intervento dei vigili del fuoco