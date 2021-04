L’appello dell’associazione che pratica softair: “Cerchiamo un posto dove poterci allenare”

Riceviamo e pubblichiamo la lettera del presidente dell’associazione sportiva Task Force 101 Samuele Albrici il quale sta cercando la disponibilità di un’area verde dove poter praticare lo sport del softair. Nonostante abbia protocollato le richieste a vari comuni della zona, non ha ottenuto risposta. Di seguito la sua lettera appello

Gentile redazione,

sono qui a scrivervi questo messaggio dato che nel settore pubblico, nessuna risposta ci è stata data dai Comuni contattati. Spiegandomi meglio, sono presidente di una associazione sportiva dilettantistica di softair (o meglio “tiro tattico sportivo”) che pratica questo sport dal 2015.

Nell’ultimo difficilissimo anno abbiamo, come tutti i nostri colleghi sportivi, subito chiusure e divieti che ci hanno portato via la nostra passione, seppur sconosciuta ai più; uno sport a tutti gli effetti che oltre a essere vincolato alle regole di onestà e perseveranza, implica una cura e rispetto dell’ambiente molto, molto alta.

Questo preambolo per chiedere alla testata giornalistica di riferimento della provincia di Varese, un aiuto al quale non avremmo mai voluto ambire, la nostra ultima spiaggia se vogliamo, dato che nelle settimane passate abbiamo contattato il più degli uffici comunali limitrofi, per cercare un posto dove praticare il nostro sport (nelle forme dettate dall’emergenza che ci proibiscono di essere ospiti da altre squadre, come nei 5 anni trascorsi abbiamo fatto e quindi non necessitavamo di un posto “nostro”) ma sfortunatamente nessun ente pubblico ha risposto alla nostra richiesta, né in positivo né in negativo.

Come vedrete sotto chiediamo i permessi per un campo adatto a fare allenare la nostra associazione dopo quasi un anno di fermo. Vi scrivo inoltre, il testo inviato agli uffici in maniera tale da esprimere le nostre necessità e per rimanere sempre disponibili.

Ecco il testo inviato alle varie amministrazioni: