L’arcivescovo Mario Delpini a San Vittore consegna gli olii santi ai decani della zona di Varese

«Diventiamo gente nuova, scriviamo una storia nuova». L’arcivescovo Monsignor Mario Delpini ha celebrato nella mattina del Venerdì Santo alla basilica di San Vittore di Varese.

L’arcivescovo ha consegnato ai decani della Zona II di Varese gli olii santi, benedetti il Giovedì Santo – 1 aprile – nel Duomo a Milano durante la Messa Crismale.

Hanno partecipato Decani, sacerdoti e fedeli, chiamati a custodire con fede l’Olio dei Catecumeni (per il Battesimo), il Crisma (per la Cresima) e per gli Infermi (per i malati).

La zona II comprende i Decanati di Varese, Tradate, Gallarate, Valceresio, Somma Lombardo, Appiano Gentile (in provincia di Como), Sesto Calende, Luino, Azzate, Besozzo, Carnago.