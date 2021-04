L’Arma entra a scuola: a lezione di legalità col capitano di Luino

Giovedì mattina alla scuola “L. da Vinci” di Maccagno con Pino e Veddasca, si è tenuta un’importante lezione di educazione civica per promuovere la cultura della legalità.

Il capitano dei carabinieri della compagnia di Luino Alessandro Volpini ha iniziato a spiegare la differenza che esiste tra reato il penale e l’infrazione che prevede solo una sanzione, una multa; poi ha parlato degli innumerevoli pericoli dell’uso dello smartphone, del web, dell’uso e abuso delle droghe e ha sottolineato l’importanza di segnalare agli adulti di riferimento (genitori, docenti, educatori, rappresentanti delle forze dell’ordine…) qualsiasi sopruso subito. Ai giovani capita di fare cose che non vanno bene, di infrangere delle regole, ma per non combinare grossi guai, bisogna “imparare a ragionare con il cuore e con il cervello”.

Il capitano Volpini con questa lezione ha voluto iniziare un dialogo tra i ragazzi e l’Arma dei Carabinieri, che sono sempre pronti a comprenderli e ad aiutarli nel loro percorso di crescita personale, così come i genitori e i docenti. Numerose le domande degli alunni: “Come si diventa Carabinieri?, Cosa si può fare per far rispettare il divieto di fumo?Quali sono le zone di Maccagno più controllate? Cosa bisogna fare in caso di atti di bullismo?”

«Ringraziamo di cuore il Capitano Volpini Alessandro e il Luogotenente Belcastro Luigi, nonché la Dirigente Scolastica Menditto Raffaela per l’attenzione alla legalità e alla prevenzione, dimostrate in svariate occasioni», ha affermato la professoressa Marzia Malesani.