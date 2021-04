Lasciano i gestori del cinema Sociale di Luino

«Con la morte nel cuore, vi devo annunciare che la nostra avventura con il cinema sociale è terminata. L’ultimo anno e mezzo è stato il colpo di grazia».

Poche parole per dare al pubblico la notizia: il Cinema Sociale di Luino ha sospeso la programmazione, proprio in un momento in cui si parla di ripartenza e riapertura delle sale cinematografiche.

Il gestore Vincenzo Ruggieri lo conferma, con poche parole: «È scaduto il contratto e il Comune ha richiesto la consegna delle chiavi e al momento quindi non siamo effettivi».

Il messaggio fatto veicolare sui social ha il sapore dell’amaro in bocca: «Grazie a tutti coloro con cui abbiamo collaborato per preparare i vari spettacoli e saggi, grazie a tutti i ragazzi dei service con cui abbiamo lavorato a stretto contatto e soprattutto a tutti nostri clienti che hanno dato senso alle nostre giornate venendo al cinema. Quando riaprirà tornate al cinema. Un cinema senza pubblico è come una tenda senza bastoni».

Diverse le persone che hanno dimostrato la solidarietà ai gestori.

Tempo fa si parlò dell’ipotesi da parte del Comune di acquisire l’immobile, di proprietà della Società operaia di mutuo soccorso, che lo affitta, che ha un valore stimato di circa 400 mila euro.

Recentemente la giunta aveva prorogato il contratto di locazione dell’immobile con la “possibilità per il Comune di recedere prima della scadenza ciò al fine di interrompere il contratto di locazione nel momento in cui si acquisirà la proprietà“.