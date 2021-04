L’associazione Carabinieri all’hub della Schiranna: “Garantiamo l’ordine e accogliamo le persone”

« L’ordine e la sicurezza all’esterno si ripercuotono anche all’interno dell’hub vaccinale». Nel piazzale della Schiranna, dall’apertura del punto vaccini, sono presenti anche i volontari dell’Associazione Carabinieri Varese che presidiano punti strategici all’esterno della struttura.

Galleria fotografica Associazione Carabinieri all'hub di Schiranna 4 di 7

« Dal giugno scorso – spiega il tenente Roberto Leonardi Presidente dell’Associazione Carabinieri – siamo a disposizione delle autorità in tante importanti attività. Siamo al punto tamponi di via Ottorino Rossi chiamati da ATS Insubria nella tensostruttura di Croce Rossa. Abbiamo prestato servizio durante l’indagine sierologica fatta al personale scolastico nell’estate scorsa. Per il Comune di Varese abbiamo consegnato buoni spesa, farmaci e anche generi di prima necessità alle famiglie in quarantena o in difficoltà. Attualmente, siamo stati coinvolti per mettere le nostre competenze al servizio di questo punto vaccinale. Siamo tutti ex carabinieri e abbiamo raccolto l’invito per contribuire a gestire l’area esterna, accogliendo gli utenti che arrivano un po’ emozionati e spesso spaesati».

Divisi su due turni, tre volontari a turno, garantiscono la presenza in due punti strategici vicino all’ingresso: « Sarà una lunga maratona – commenta il tenente Leonardi – non è uno scatto dei cento metri. Ci vorrà grande dedizione ma anche competenza ed esperienza. Ma noi ci saremo fino in fondo».

All’hub della Schiranna, ormai, le linee vaccinali funzionano a pieno regime: nella prima tensostruttura sono accolti gli over 60 alla prima dose mentre nella seconda arrivano gli over 80 per i richiami. Dalle 8 del mattino alle 20 con una capacità giornaliera che rasenta i 2500 vaccini. Dall’ingresso sono ormai passate quasi 40.000 persone. Ed è solo l’inizio.