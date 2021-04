Lavori al viadotto, chiuso l’allacciamento in A8 sulla Milano Brescia

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività di ispezione del viadotto “Fiorenza“, in orario notturno, dalle 20:00 di questa sera, venerdì 9, alle 5:00 di sabato 10 aprile, per chi proviene da Varese, sarà chiuso l’allacciamento sulla A4 Milano-Brescia, verso Brescia.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo Fiera Milano, al km 2+200 della A8 e seguire le indicazioni per Monza, lungo la A52 Tangenziale nord di Milano, con ingresso sulla A4 alla stazione di Monza, al km 139+000.

Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire il transito di trasporti eccezionali, in orario notturno, dalle 1:00 alle 6:00 di sabato 10 aprile, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

–sarà chiuso, per chi proviene da Brescia, l’allacciamento con la A8 Milano-Varese, verso Varese.

In alternativa, dalla barriera di Milano Ghisolfa, immettersi sulla A50 Tangenziale ovest di Milano fino all’allacciamento con la A8, per poi proseguire verso Varese;

–sarà chiuso lo svincolo di Milano Viale Certosa, in uscita per chi proviene da Brescia.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Pero, per poi rientrare dallo stesso e proseguire in direzione di Milano città.