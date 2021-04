Lavori diurni in galleria, chiuso per due giorni lo svincolo lago di Como sulla A9

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di potenziamento degli impianti delle gallerie, dalle 9 alle 17 di mercoledì 7 e di giovedì 8 aprile, sarà chiuso lo svincolo di Lago di Como, in uscita per chi proviene dalla Svizzera.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Como Centro, al km 33+800.