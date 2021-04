Le audizioni per l’ammissione al conservatorio di Gallarate si fanno online

Dal 1° aprile e fino al 20 luglio 2021 sono aperte le ammissioni al Conservatorio “Puccini” di Gallarate per l’a.a. 2021/2022.

Per quest’anno, la procedura di ammissione si svolgerà in modo completamente digitale: le prove di valutazione avverranno infatti attraverso l’invio di un video da parte di ciascun aspirante, contenente la registrazione del programma per l’ammissione al corso desiderato, secondo quanto prescritto nella sezione “Didattica” del nuovo portale dell’Istituto.

Una commissione composta da Docenti del Conservatorio valuterà le performances e, dopo circa un mese dall’invio, informerà ciascun candidato circa l’idoneità della prova.

Gli idonei potranno così concorrere alla graduatoria di merito per essere definitivamente ammessi, in base all’effettiva disponibilità di posti.

La graduatoria generale degli ammessi sarà stilata dopo il 23 agosto 2021 e in caso di ulteriori posti disponibili sarà valutata la riapertura del bando di ammissione a decorrere dal 6 settembre 2021.

Per la realizzazione dei video è stato predisposto un apposito vademecum con suggerimenti per i candidati. Tutte le informazioni relative alle ammissioni sono inoltre disponibili in italiano, inglese e cinese.

Oltre ai corsi di strumento già attivi da molti anni presso l’Istituto, si segnala la prossima apertura di nuove classi di Viola, Oboe, Corno, Fagotto, Tromba (già attivata dall’a.a. 2020-21) e del Biennio Accademico di II livello in Canto.

Per ulteriori informazioni si rimanda al sito del Conservatorio e al del Manifesto degli Studi (in particolare p.to 3):

Per presentare domanda di ammissione: https://ammissioni.issmpuccinigallarate.it.

Nel corso del periodo di pandemia il Puccini – unico Conservatorio in provincia di Varese – ha trasferito in gran parte la didattica online e ha avviato un programma di concerti e divulgazione musicale che ha riscosso un buon successo. Una base da cui ripartire l’anno prossimo con l’ambizione di dare una nuova centralità sul territorio al Conservatorio. L’istituto musicale ha sede nel “quartiere Liberty” vicino a Corso Sempione a Gallarate, ma c’è una ipotesi per aggiungere nuovi spazi nel Teatro del Popolo, in centro città.