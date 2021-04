Le baby olimpiadi dell’istituto comprensivo Pertini: “Lo sport per restituire la gioia ai nostri alunni”

L’istituto comprensivo Pertini di Busto Arsizio ha inaugurato questa mattina le sue baby olimpiadi alle quali stanno partecipando, per il momento, i bambini della scuola dell’infanzia. Fiaccola olimpica di carta in mano, inno d’Italia e le prime prove come la staffetta per innaffiare le piante o la caccia al tesoro ecologica.

Queste alcune delle gare realizzate dalla scuola per ridare ai piccoli alunni un po’ di spensieratezza ma cercando sempre di trasmettere i valori importanti dello sport quali il fair play, l’accettazione della sconfitta, la condivisione della vittoria, della competizione e dello spirito di squadra

La dirigente dell’istituto Stefania Bossi è raggiante: «Abbiamo la fortuna di poter utilizzare un campo di calcio, uno di calcetto, uno da basket, la pista di atletica e un parco verde che sembra di essere in un college americano, perchè non sfruttarli al massimo del loro potenziale? I bambini hanno bisogno di poter stare all’aria aperta, senza mascherine».

Per questo l’istituto ha deciso di stringere partnership con il Beata Giuliana calcio, che collaborerà anche al campus estivo dedicato al calcio, la Pro Patria Atletica, una società di ginnastica artistica.

Dall’anno prossimo, inoltre, la dirigente ha intenzione di dare una curvatura sportiva all’istituto, proprio in virtù degli spazi dedicati che hanno a disposizione. A giungo, inoltre, l’istituto Pertini rimarrà aperto fino a fine giugno: «Ringrazio sin d’ora le insegnanti che hanno permesso questa apertura straordinaria che sarà improntata alla restituzione ai bambini di qualcosa che è stato tolto loro durante questo anno con la pandemia, la gioia di poter fare sport all’aperto e giocare insieme».

Il progetto è rivolto a tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo Sandro Pertini, partendo dalla scuola dell’infanzia, passando per le classi delle scuole primarie fino ad arrivare alla scuola secondaria di primo grado. Il programma è iniziato oggi 26 aprile, durante l’orario scolastico, e proseguirà fino al 29.

Gli alunni useranno le palestre, il campo da calcio e i cortili degli Istituti. L’obiettivo è promuovere la bellezza dello sport in tutte le sue forme, l’importanza del partecipare e non del vincere, l’importanza di far parte di una squadra e di non esser da soli, l’importanza del fair play e della condivisione, l’importanza di apprendere da persone che hanno superato i propri limiti e non si sono date per vinte.