“Le ricette di Nino”: dal blog al libro per stuzzicare l’appetito di piccoli palati

Nata in autunno da un gruppo di professionisti, l’esperienza del blog “Nino sono io” diventa un libro di ricette dedicato ai bambini e alle loro famiglie perché possano avere un approccio al cibo sano, divertente ed equilibrato.

Il libro, fresco fresco di stampa, si intitola “Le ricette di Nino – Un nuovo modo di vedere i piatti in tavola”, scritto dalla biologa e nutrizionista varesina Laura Sciacca con il supporto di Federica Marta Puglisi e con le suggestive fotografie di Agnese Libanore.

«Alla base di una buona esperienza nutrizionale c’è sempre la sperimentazione, ecco perché la prima proposta che consiglio a bambini e adulti è di mettere letteralmente le mani in pasta – suggerisce l’esperta – Le ricette proposte in questa piccola raccolta sono pensate per catturare l’attenzione e stimolare i bambini, anche i più diffidenti verso l’argomento cibo. Ma sono estremamente utili anche per i bambini particolarmente voraci, o semplicemente per ragazzi e adulti che vogliono cimentarsi in qualche ricetta particolare».

Mai provato ad esempio a cucinare delle delle polpette di miglio? Oppure una Ovopizza, originale rivisitazione di uno dei piatti più amati da grandi e piccini? Si può prendere spunto da qui anche per un intero menù, bilanciato si intende, oppure lasciarsi ispirare da portate insolite come le bruschette con crema di zucca e robbiola, dei medaglioni di mais con crema di fagioli e per dolce una cioccotorta di fagioli.

Le originali fotografie di Agnese Libanore, che ritraggono e interpretano gli ingredienti principali delle ricette, sono nate con l’intento di incuriosire gli occhi di grandi e bambini: un invito a scoprire quello che non ci aspettiamo e a notare dettagli che non sempre siamo abituati a cercare.

Il libro è disponibile su Amazon.