Da Leggiuno a Olgiate Olona, Vigili del Fuoco impegnati tra incendi e coperture pericolanti

Il forte vento che sta soffiando sul territorio sta mettendo alla prova i Vigili del Fuoco impegnati in diversi interventi in tutta la provincia. Attualmente vi è un incendio bosco attivo, nel comune di Leggiuno località Santa Caterina. Un incendio sterpaglie nel comune di Lonate Ceppino in via Gerolamo Saporiti. Su entrambi gli eventi stanno operando diverse squadre di vigili del fuoco.

Nei comuni di Cardano al Campo e Varese richieste per alberi caduti. Nei comuni di Fagnano Olona in via Antonio Canova; Gerenzano, via Inglesina; Arcisate, via Luigi Pirandello; Olgiate Olona, via Unità d’Italia le squadre stanno intervenendo per coperture pericolanti. A Busto Arsizio, in via San Macario, intervento per un palo pericolante. Seguono aggiornamenti.