L’eleganza del nibbio nelle foto di Emanuele Santagostino

La passione per l’avifauna in questi lunghi mesi di lockdown ha conquistato molti fotografi del territorio.

Trascinati da veri e propri artisti del settore, come il più volte citato Mario Monfrini, autore di scatti meravigliosi e appassionato da ben prima dell’emergenza, in diversi si sono dedicati alla ricerca di soggetti da immortalare, in volo o posati sui rami degli alberi. Tutto a pochi passi da casa, tra il Saronnese e la provincia Comasca, per uno spettacolo davvero unico.

Tra i fotografi che hanno sviluppato tecnica e passione in questi mesi c’è Emanuele Santagostino, anche lui più volte comparso sulle pagine di SaronnoNews e VareseNews grazie ai suoi scatti: appassionato di paesaggi, si è avvicinato all’avifauna e ha cominciato a osservare l’ambiente circostante alla ricerca di occasioni uniche, come quella colta pochi giorni fa tra Turate e Cislago.

Splendide immagini di nibbi, bruni e reali, rapaci eleganti e letali per le loro prede, valorizzati dalla tecnica del fotografo che è riuscito a cogliere espressioni e caratteristiche tutte da osservare con attenzione.