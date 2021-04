Lereti: “A Daverio nella frazione di Dobbiate possibili interruzioni di elettricità”

Lereti comunica che nella frazione di Dobbiate in Comune di Daverio, potrebbero verificarsi temporanei cali di pressione o interruzioni della fornitura idrica, in conseguenza di attività legate all’energia elettrica, non djpendenti dalla nostra società.

Tale interruzione interessa le seguenti vie della frazione di Dobbiate in Comune di Daverio:

Via Belvedere;

Via Campo dei Fiori.

Gli eventuali disservizi si potrebbero verificare fino alle ore 15:30 di oggi, orario comunicato da e-distribuzione per il termine dei lavori.