L’esotismo dei giardini di Varese nel prossimo incontro dei Cantieri Civici Varesini

Nuovo appuntamento con i Cantieri Civici Varesini, promossi da Varese 2.0.

Venerdi 23 aprile alle 21 si parlerà di esotismi botanici tipicamente varesini che non toccherà, tuttavia, temi per esperti o grandi conoscitori della materia, ma cercherà di far comprendere la storica vocazione della città in questa materia e le grandi potenzialità che potrebbero ancora derivarne.

A parlarne saranno Riccardo Cucchiani, Presidente Utopia Tropicale; Mario Mariani Giardiniere, Vivaista titolare Central Park; Marzia Papagna Presidente Mosquito Aps – Bisceglie, Gioele Porrini, Florovivaista e titolare di Varesina Orchidee; Daniele Zanzi Agronomo e ViceSindaco di Varese.

L’incontro si terrà come sempre sulla pagina Fb dei Cantieri Civici Varesini, sulla pagina Fb del Movimento Civico Varese 2.0 e sul canale YouTube del Movimento Civico Varese 2.0.