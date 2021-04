L’Europa dei remi attesa a Varese: tutti i numeri delle regate alla Schiranna

Tempo di numeri per le regate internazionali di Varese del 5-11 aprile, ormai quindi in rampa di lancio. Le qualificazioni olimpiche prima e gli Europei assoluti poi porteranno alla Schiranna un numero notevole di persone e di organizzazioni: chiaramente mancheranno i tifosi per via dei divieti legati alla pandemia ma i dati restano di tutto rispetto e – come abbiamo già raccontato – si riflettono positivamente anche su un comparto, quello turistico-alberghiero, che sta pagando un prezzo altissimo all’emergenza sanitaria. Ecco quindi una carrellata di numeri diffusi dagli organizzatori.

17 – Gli sponsor della manifestazione a cui si aggiungono quattro enti pubblici

67 – Gli atleti impegnati nelle regate di qualificazione olimpica e paralimpica (5-7 aprile), riservate alle nazioni che non hanno ancora ottenuto pass per i Giochi nelle precedenti occasioni (QUI spieghiamo bene di cosa si tratta).

22 – Le nazionali iscritte alle medesime regate.

17 – Le Carte Olimpiche in palio nella prima manifestazione varesina.

629 – Gli atleti totali, femmine e maschi, in lizza per i campionati europei assoluti (9-11 aprile)

35 – Le nazioni partecipanti alla massima competizione remiera continentale. L’Italia è quella che ha il maggior numero di barche iscritte (21) seguita da Olanda e Gran Bretagna (18).

26 – Le imbarcazioni iscritte alla gara più partecipata, quella del singolo maschile. Nella corrispondente specialità femminile sono invece 17 le barche al via.

24 – I titoli europei in palio: saranno assegnati nelle “Finali A” di domenica 11 aprile. In tutto quindi saranno assegnate 72 medaglie (salvo parimerito).

250 – Il numero di volontari – moltissimi i giovani – coinvolti dal comitato organizzatore locale.

30 – I giornalisti accreditati provenienti da tutta Europa.