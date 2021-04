L’importanza di prendere le misure di casa: come farlo al meglio e perché

Avete mai pensato a quanto sia importante prendere le misure di casa? Essere dotati di una rotella metrica o comunque di altri strumenti che consentano di prendere le misure è fondamentale per tantissime ragioni. Si tratta di operazioni che, se fatte con un certo criterio, possono tranquillamente evitare l’intervento di un esperto del settore, con un conseguente risparmio in termini economici non da poco. Ma a cosa facciamo riferimento quando parliamo di “prendere le misure di casa”? Vediamo nel dettaglio.

Perché prendere le misure di casa

Quando parliamo di prendere le misure di casa non si intende soltanto la metratura della casa, banalmente per capire quale sia effettivamente la sua grandezza, ma tante altre cose. Pensate a quanto sia importante questa operazione e per quali ragioni. Se per esempio dobbiamo appendere uno o più quadri, per centrarli al meglio è praticamente impensabile non utilizzare una rollina metrica oppure un metro laser.

Ma non è l’unico caso. Se avete intenzione di rimodernare l’appartamento, magari rifare il pavimento oppure ritinteggiare tutte le pareti, senza prendere le misure, come fareste? Impossibile. E questi sono soltanto alcuni casi in cui è fondamentale dotarsi di uno strumento apposito.

Come prendere le misure a casa

Ma se non siamo esperti del settore, se non siamo architetti o geometri, possiamo procedere lo stesso in tutta tranquillità? Indubbiamente sì. Bisogna ovviamente seguire delle accortezze per farlo al meglio. Per prima cosa, quello che suggeriamo di fare, per esempio, è dotarsi della pianta di casa. Su questa possiamo, se non sono segnate, riportare tutte le misure che pian piano prendiamo.

Serviamoci di una rotella oppure di un metro laser, ancora meglio, e magari facciamoci aiutare da qualcuno se abbiamo difficoltà a tenere il metro della rotella dritto. Se non avete una piantina della casa, niente paura, potete anche procedere disegnando la sagoma della stessa su di un foglio e pian piano segnare tutte le misurazioni effettuate. Mettete tutti i dati che raccogliete all’esterno della sagoma della casa, per avere maggiore chiarezza nell’immagine.

Varie altezze da riportare

Ci sono una serie di altezze che dovete riportare, le quali hanno una importanza assolutamente determinante. Per esempio, l’altezza del soffitto, che può essere diverse a seconda della stanza o addirittura diversa in una stessa stanza (basti pensare ad un tetto a spioventi); l’altezza delle finestre è altrettanto importante. Alle volte queste possono avere altezze differenti.

Stesso discorso per quanto concerne l’altezza delle porte. Ciò in cui potreste imbattervi, inoltre, è la misurazione di pareti oblique e pareti curve: dovete procedere a rilevare le misure delle pareti diagonali della stanza. E’ consigliabile riportare tutto su un disegno a parte.

Ciò che può essere importante fare, inoltre, è riportare sul foglio anche la distanza precisa tra i vari impianti di casa: quindi, impianto idraulico, elettrico, fognario e così via. Se avete particolari difficoltà, comunque, potete tranquillamente servirvi di una macchina fotografica o un cellulare per scattare foto delle varie pareti con i vari impianti.