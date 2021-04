Linea Bergamo – Treviglio, traffico rallentato per atti vandalici

Dalle ore 5.00 sulla linea Bergamo-Treviglio il traffico ferroviario è rallentato tra Bergamo e Verdello per per un inconveniente tecnico alla linea provocato da atti vandalici. Lo fa sapere Rfi in una nota

Effetti sulla mobilità ferroviaria: rallentamenti fino a 20 minuti.

È in corso la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria.

I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono al lavoro per ripristinare la piena funzionalità della linea.