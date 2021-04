Il Livorno ci prova, la Pro Patria recupera due volte: 2-2 allo “Speroni”

La Pro Patria pareggia 2-2 contro il fanalino di coda Livorno. Un punto sudato per i tigrotti, che vanno sotto due volte e riacciuffano il risultato prima con un rigore di Kolaj e poi con una perla di Masetti. La Pro conserva così il sesto posto, che in vista dei playoff significherebbe giocare la prima partita in casa. Per il Livorno invece continua la disperata corsa alla salvezza, che adesso è appesa più che ai risultati della squadra di Amelia a quelli della Pro Sesto che, in caso di vittoria nell’ultima giornata, farebbe retrocedere le tre con la classifica peggiore, ovvero Livorno, Lucchese e Pistoiese. Questa partita in ottica playoff ha “regalato” ai tigrotti un’altra tegola, con Fietta che al 20’ è stato costretto ad abbandonare il campo. Settimana prossima, contro un’Alessandria che ha perso oggi il match-promozione di Como e non ha più niente da chiedere alla classifica, i bustocchi andranno al “Moccagatta” per cercare di raggiungere il quinto posto. Intanto il Como, grazie alla vittoria nello scontro diretto, festeggia il ritorno in Serie B.

IL PRIMO TEMPO

La partita è accesa e fin da subito a spaventare di più sono gli amaranto: al 4’, sugli sviluppi di un corner, Parisi mette in mezzo e Marie Sainte colpisce di testa a lato. La Pro Patria ha a malapena visto la porta di Paci ma al 9’ il Livorno passa in vantaggio, con il cross di Mazzarani che crea un flipper in area tigrotta, sul quale ci arriva Dubickas che da due passi mette in porta. Al 15’ i tigrotti vanno letteralmente vicinissimi al gol: bell’azione verticale sulla direttrice Boffelli-Nicco Kolaj, con quest’ultimo che davanti a Paci prova il pallonetto morbido. Sulla linea, però, c’è Blondett che spazza via nonostante le proteste dei biancoblù. Poco dopo la partita della Pro si complica, con l’infortunio di Fietta che è costretto a lasciare il campo a Ferri. Al 28’ i tigrotti si fanno vedere sul primo corner conquistato, con il cross di Kolaj sul quale Paci esce male e Gatti trova il colpo di testa. La palla, deviata, finisce lontano dai pali. Due minuti dopo gli ospiti spaventano ancora con la cavalcata di Parisi sulla destra che poi mette in mezzo per Braken, che colpisce male di testa permettendo a Greco di bloccare senza problemi. I toscani si rendono pericolosi anche al 39’, con Geminiani servito bene da Braken e successivamente fermato da Greco. Al 41’, Pizzul ci prova con un destro a giro che finisce a lato.

LA RIPRESA

Nella ripresa i tigrotti entrano con un altro piglio, senza contare che Javorcic inserisce Masetti e Castelli per dare sostanza ad un attacco fin lì incolore. Al 7’ è Gatti a provarci da fuori, con un destro potente che viene ribattuto da Sosa. Il Livorno risponde un minuto dopo con il rasoterra di Haoudi che Greco para. Al 12’ la Pro, presa un po’ di confidenza, costruisce una bella azione da sinistra a destra che si conclude con l’imbucata di Kolaj per Masetti, il quale viene steso in area da Blondett. L’arbitro fischia calcio di rigore che viene trasformato da Kolaj. Nonostante il buonissimo momento dei bustocchi, il Livorno non riunifica ad attaccare e spaventa in contropiede. Al 22’ Mazzarani ci prova con un bel tiro al volo che Greco blocca. È però su una situazione di calcio piazzato che gli ospiti trovano nuovamente il vantaggio: al 26’ il cross sul secondo palo di Mazzarani pesca la spaccata volante di Marie Sainte, il quale ha la fortuna che il pallone sbatta sul palo opposto per poi entrare in rete. La Pro Patria quindi si mette ad attaccare a testa bassa. Dopo varie incursione senza successo, Masetti pesca il coniglio dal cilindro: tiro-cross dalla destra che gira tantissimo, inganna Paci che non riesce a deviare e pallone che si infila sotto la traversa. Raggiunto il pareggio la Pro continua a spingere ma il sinistro a giro di Pizzul al 45’ sarà l’ultima occasione della partita dei tigrotti, mentre i toscani spaventano nel recupero con il colpo di testa di Blondett che finisce alto.