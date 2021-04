L’Odissea delle agenzie viaggi: “Siamo aperti, ma da un anno non lavoriamo”

Per legge possono restare aperte, ma da oltre un anno non riescono a lavorare. Sono le agenzie viaggi, di fatto paralizzate a causa dello stop degli spostamenti all’estero da marzo 2020, e dopo quasi 13 mesi ancora senza prospettive certe per il futuro.

«La situazione – spiega Vittorio Failla, titolare dell’agenzia Trapper viaggi di Varese – è drammatica. In un anno abbiamo venduto due pacchetti viaggio in Italia e una quindicina di biglietti aerei. Le agenzie viaggi del nostro Paese, soprattutto quelle in provincia di Varese, stanno in piedi grazie agli spostamenti all’estero. Le richieste per destinazioni italiane sono pochissime, e anche durante l’estate scorsa i numeri sono stati molto bassi».

Una situazione molto complessa, ma che negli ultimi mesi è diventata «paradossale». Secondo quanto stabilito dagli ultimi Dpcm, le agenzie viaggi – a differenza di piscine e palestre – possono restare aperte (tranne in zona rossa), ma senza clienti lavorare è impossibile. «Alle agenzie viaggi – commenta Failla – conviene trovarsi in zona rossa che in zona arancione. Restando chiusi almeno si risparmiano soldi per elettricità, luci, riscaldamento. Da tempo ormai tengo aperto solo il pomeriggio, altri hanno invece deciso di lavorare solo da casa».

Vittorio Failla gestisce la sua agenzia viaggi di Biumo Inferiore da 38 anni. Aperta come sede Cts (Centro turistico studentesco) il 7 luglio 1983, l”agenzia è nata come coronamento di una passione, proprio mentre l’interesse di sempre più persone si spostava dalle mete italiane più tradizionali verso i primi viaggi all’estero. Nel corso degli anni Vittorio Failla ne ha viste tante: la guerra in Egitto, gli attentati in Europa, uragani, disastri naturali, il crollo delle Torri gemelle a New York, ma nulla ha avuto ripercussioni così gravi sul turismo come la pandemia di Covid-19.

«Finché – afferma Failla – continueranno a esistere ostacoli significativi negli spostamenti sia in uscita che in entrata, non si potrà ripartire. È necessario ridare alle persone la possibilità di muoversi non solo in Europa ma in tutto il mondo. Servono regole precise, chiare, ma bisogna deciderle in fretta».

Dopo un anno non si vede ancora una vera via d’uscita, ma secondo Failla la pandemia ha messo in luce il valore in più che le agenzie viaggi riescono ancora a offrire a chi decide di affidar loro le proprie vacanze. «Chi aveva deciso – commenta il titolare di Trapper viaggi – di organizzare tutto da solo per poi trovarsi sperduto in un altro paese, con voli cancellati e biglietti da rimborsare l’ha pagata cara. Le agenzie viaggi non offrono solo pacchetti vacanza, ma anche supporto e la loro esperienza utile per risolvere anche queste situazioni d’emergenza. Quando è scattato il primo lockdown ho dovuto aiutare dei miei clienti che altrimenti sarebbero rimasti bloccati in Myanmar per chissà quanto tempo».