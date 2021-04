Lonate Pozzolo, annullato il contributo per i servizi scolastici e i costi di trasporto scolastico

Niente terza rata dovuta a saldo della compartecipazione annuale per i servizi integrativi scolastici che sarebbe stata prevista per aprile 2021 e l’annullamento della seconda rata del servizio di trasporto scolastico per le scuole primarie e secondarie di primo grado.

Lo ha deciso la giunta comunale di Lonate Pozzolo, per andare incontro alle famiglie messe in crisi dall’emergenza pandemica.

«In questo complicato periodo, caratterizzato da crisi lavorative e famiglie in difficoltà l’amministrazione comunale ha ritenuto doveroso tendere una mano a tutti quei genitori che hanno figli che usufruiscono dei servizi integrativi scolastici (pre scuola e assistenza pomeridiana) e per coloro che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico – si legge nella nota che spiega il provvedimento -. La giunta ha infatti deciso, prendendo anche in considerazione le interruzioni della frequenza intervenute nel corso del presente anno scolastico e dei grandi disagi che queste hanno comportato per le famiglie in termini di conciliazione vita/lavoro, l’annullamento della terza rata dovuta a saldo della compartecipazione annuale per i servizi integrativi scolastici che sarebbe stata prevista per aprile 2021 e l’annullamento della seconda rata del servizio di trasporto scolastico per le scuole primarie e secondarie di primo grado».

«Dopo lo sconto già applicato qualche mese fa con lo stesso intento, questo è un ulteriore piccolo sforzo per essere vicini alle famiglie lonatesi – spiega ancora la nota della giunta lonatese -. Si tratta di un segno di attenzione che in qualche caso può alleviare il peso delle spese da sostenere da parte delle famiglie».