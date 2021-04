L’oratorio Visconteo di Albizzate riapre le sue porte alle foto di Franco Restelli

Una mostra di fotografie unica in un luogo dall’immenso valore artistico. Durante la visita dell’Arcivescovo Delpini ad Albizzate l’oratorio Visconteo di piazza Iv Novembre riapre le sue porte per ospitare la mostra fotografica del maestro Franco Restelli, fotografo custode della storia per immagini degli albizzatesi.

La mostra di Restelli è perfettamente in linea con l’avvenimento del prossimo weekend: il fotografo, infatti, ha deciso di esporre la sua raccolta di immagini delle visite pastorali ad Albizzate.

Lo spazio dell’oratorio visconteo sarà aperto per l’occasione sabato 17 aprile dalle 16 alle 19 e domenica 18 aprile dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. Con gli stessi orari sarà possibile visitarla anche nel weekend successivo.