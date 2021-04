L’Università della terza età di Somma “in visita” a New York

Lezione speciale quella che si è svolta venerdì 9 aprile a cura dell’Università Città di Somma Lombardo per adulti e terza età. Per una volta è stata smessa la veste tradizionalmente “accademica” per indossare quella propriamente “turistica”.

Tema della videoconferenza era “New York, la città che non dorme mai”, frutto della collaborazione con Manuela Marazzini e Pietro Ceriani. È stata una vera e propria visita virtuale della “grande mela”, con il collegamento in diretta con la guida turistica Anna Maria Uva, che ha accompagnato gli ospiti a scoprire tutte le zone più caratteristiche, ma anche le atmosfere e i contrasti della metropoli americana. Non poteva ovviamente mancare un accenno ai mutamenti determinati dalla pandemia.

Questa lezione così inconsueta è stata molto apprezzata dai circa 80 partecipanti alla videoconferenza: molti infatti hanno sottolineato quanto sia stata opportuna questa “boccata di ossigeno” in un periodo in cui tutti sentiamo il peso delle restrizioni anti-covid.

I corsi dell’Università Terza Età di Somma Lombardo

L’attività dell’Università continuerà fino alla fine di giugno con le videoconferenze del venerdì pomeriggio e i corsi tematici. Questa settimana partiranno infatti due nuovi corsi: uno sulla gestione delle emozioni e un’altro sulle credenze religiose. Nelle settimane successive prenderanno avvio altri corsi : “Orgoglio Italia: le piccole isole della nostra Italia” (cinque lezioni, dal 22 aprile), ”Sì, viaggiare …in Lombardia” (cinque appuntamenti dal 24 maggio) e “App-licandoci: Un passo alla volta, un’applicazione alla volta” (dieci lezioni, dal 28 aprile).