Maggioni (candidato Pd) e i dubbi sul progetto per l’area delle Nord: “Toglie spazio al mercato”

Anche il candidato sindaco del Pd a Busto Arsizio, Maurizio Maggioni, ha commentato sulla sua pagina Facebook la notizia del finanziamento da fondi europei (15 milioni) che arriveranno in città per la realizzazione del piano di recupero dell’area delle Nord.

«Grande esultanza – commenta ironico Maggioni -. Quindi si costruiranno: un parcheggio pluripiano in piazza Mercato, un’aiuola verde al posto degli attuali parcheggi e un edificio definito “condensatore culturale”, un parallelepipedo destinato ad accogliere varie iniziative quali quelle per il benessere. Si potevano spegnere meglio i soldi europei? Forse a Busto non ci sono cittadini che hanno bisogno di servizi?» – si chiede quindi il candidato Dem.

In un secondo post torna sull’argomento: «Che ci azzecca il Masterplan delle Nord? Votato in Consiglio Comunale nel dicembre del 2018, è stato modificato dall’assessore leghista Mariani per inserire insieme con le bancarelle del mercato anche un edificio detto condensatore culturale, solo per avere i punti necessari ad ottenere i fondi europei. A chi chiedere coerenza? Il progetto finanziato si allontana ancor di più dalle concrete esigenze dei cittadini, soprattutto di quelli che frequentano il mercato».